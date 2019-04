Hispaania parteijuhid pidasid valimisväitluse

Casado ja Rivera süüdistasid Sánchezt, et too reetis Hispaania, püüdes pärast eelmise aasta juunis võimule tulemist pidada läbirääkimisi Kataloonia separatistidega.

Samuti süüdistasid nad peaministrit selles, et too ühendas parlamendis jõud Kataloonia seadusandjatega, kes toetasid konservatiivist peaministri Mariano Rajoy valitsuse umbusaldamist ja Sáncheze vähemusvalitsuse ametisseastumist. Katalaanide keeldumine toetada eelarvekava aga tõi kaasa ennetähtaegsed valimised.

Sánchez süüdistas omakorda Riverat ja Casadot, et need poevad külje alla paremäärmuslikule erakonnale Vox, mis tõusis Hispaania poliitilisele areenile detsembris peetud kohalikel valimistel Andaluusias.

Sánchez hoiatas, et see võib juhtuda ka riigi tasandil.

«Ma arvasin, et (Donald) Trump ei võida ja ta võitis. Ma arvasin, et Brexitit ei juhtu ja see juhtus,» sõnas ta. «Ma arvasin, et Andaluusias ei jõua Rahvapartei, Ciudadanos ja paremäärmuslased kokkulepetele ja nad jõudsid,» sõnas peaminister.