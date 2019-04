Jaapani välisministeerium esitas uue aastaraporti ehk Sinise raamatu

Erinevalt eelmistele aastatele ei rõhutata uues raportis, et vaidlusalused Kuriili saared kuuluvad Jaapanile.

2019. aasta raportis märgitakse, et Tokyo ja Moskva teevad peaminister Shinzo Abe ja Vene presidendi Vladimir Putini tugeval juhtimisel tööd territoriaalvaidluse lahendamiseks.

Põhja-Korea kohta märgitakse uues aastaraportis, et Pyongyang ei ole teinud mingeid märkimisväärseid samme loobumiseks tuumarelvadest ja ballistilistest rakettidest, seda hoolimata rahvusvahelise üldsuse korduvatest üleskutsetest seda teha.

Mis puutub Lõuna-Koreasse, siis öeldakse raportis, et kahe riigi suhted on «erakordselt keerulises olukorras», kuna riikidel on erimeelsused mitmes küsimuses, seal hulgas kompensatsiooni maksmises korealastele, kelle tööd kasutati Jaapani koloniaalvõimu ajal aastatel 1910-1945.