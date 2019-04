Kasahstani võimupartei kinnitas Tokajevi presidendikandidaadiks

«Olen võidus kindlalt veendunud, sest meie suund on õige ja inimesed usaldavad meid. Soovin meile kõigile edu selles tähtsas töös,» ütles endine president erakonnakaaslastele.

Tokajevi kandidatuuri esitledes märkis Nazarbajev, too on alates Kasahstani iseseisvuse esimestest päevadest töötanud vastutusrikkail kohtadel.

«Ta on üks neist, kes koos minuga alustas Kasahstani välispoliitika rajamist, juhtis palju aastaid välisministeeriumi. Samas on ta väga kogenud riigipoliitik. Ta juhtis Kasahstani valitsust kõige raskemal ajal ja osales 1998. aasta Aasia kriisi ajal majanduse taastamises,» sõnas endine president.

«Senati esimehena on ta andnud tohutu panuse parlamentarismi arengusse. Ta on pikki aastaid olnud minu ustav kaasvõitleja ja toetas minu algatusi ja ettevõtmisi. Usaldan teda täielikult ja pean teda väärikaks kodanikuks, et riigi etteotsa asuda. Ta on tosin aastat minust noorem ja on tänapäevane riigipoliitik,» ütles Nazarbajev.