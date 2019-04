Austria võimupartei liige võrdles luuletuses sisserändajaid rottidega

Luuletuses käskis Schilcher sisserändajatel integreeruda või kähku minema kebida.

Austria kantsler ja Rahvapartei (ÖVP) esimees Sebastian Kurz on nõudnud oma koalitsioonipartnerilt, et FPÖ distantseeriks ennast põlastusväärsest luuletusest.

Kurz ütles uudisteagentuurile APA, et luuletus oli vastik, ebainimlik ja sügavalt rassistlik ning sellistel asjadel pole Austrias kohta.

Austria kantsler Sebastian Kurz. FOTO: PATRICK SEEGER / EPA

«Nagu meie elame siin, nii peavad elama ka teised rotid,» seisab luuletuses, mis jätkab käsuga: «Jagage meie eluviisi või kebige kähku minema.» Luuletuses on ka rida, mis ütleb, et kui segada erinevaid kulutuure, on see võrdne nende hävitamisega.

Braunau am Inni aselinnapea Schlicher väitis, et ei soovinud luuletusega kedagi solvata või haavata. Ta palus ühtlasi vabandust «ajalooliselt laetud» võrdluse pärast inimeste ja rottide vahel, lisades, et tahtis luuletusega roti vaatekohta kasutades kirjeldada muutusi, mida tema ja nii mõnedki teised õigustatult kritiseerivad.

Vasaktsentristliku Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPÖ) juht Pamela Rendi-Wagner rõhutas, et sellised võrdlused olid tavalised natsipropagandas.

Samas Austria asekantsler ja FPÖ juht Heinz-Christian Strache kirjutas Facebookis, et praegune kihutustöö ja kampaania tema partei vastu näitab, et konkurendid on Euroopa Parlamendi valimiste eel eriti närvilised.