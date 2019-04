Mihkelson: pööre Venemaa suunal tooks Ukrainas kaasa uue revolutsiooni

Aastatel 2002 ja 2003 oli Gruusia pime korrumpeerunud paik. Võimule tuli Mihhail Saakašvili, kes vähemalt esialgu suutis korruptsiooni vähendada politseis ja justiitssüsteemis. Hiljem hakkas talle ka võim pähe, kuid jõulisi reforme suutis ta näidata. Ukrainas ei ole midagi säärast toimunud.

Ma ei ütleks, et üldse ei ole toimunud. Eriti pärast 2014. aasta «väärikuse revolutsiooni» on näiteks siseministeeriumi puhastatud päris korralikult. Gruusiat ja Ukrainat võrreldes tuleb aru saada, et tegemist on kahe täiesti erineva suurusega riigiga. Ukraina on üle kümne korra suurem keerulise ajalooga riik ida ja lääne vahel, kus suur osa rikkusest on akumuleerunud väga väheste kätte. Oligarhhe on Ukrainas kindlasti rohkem kui see üks Gruusias poliitikasse suundunud Bidzina Ivanišvili.

Presidendivalimiste puhul on oluline, et Ukraina näitas võimekust viia läbi ausad valimised, mida ei saa võrrelda olukorraga Venemaal. Demokraatlikus arengus on Ukraina Venemaast valgusaastate kaugusel. Kasvõi see, kuidas Porošenko ei vaidlustanud valimistulemusi ja selgelt tunnistas oma kaotust, on demokraatlikult loomulik: presidendi vahetus toimub valimiste kaudu.

Ukraina on ennast näidanud riigina, kus rahva tahe muudabki poliitikat ja poliitilist ladvikut.

Ukraina on näidanud ennast alates omariikluse taastamise hetkest 1991. aastal riigina, kus rahvale on antud võimalus kaasa rääkida ja rahva sõnal on väga suur kaal. Tuletame meelde iseseisvusreferendumit 1. detsembril 1991, millel 90 protsenti hääletas Ukraina iseseisvuse poolt. Me peame mõistma seda, kui keeruline on Ukrainal olnud saada läbi kahe revolutsiooni selliseks riigiks, nagu ta täna on. See riik on tohutu Venemaa-poolse surve all ja see on päädinud juba viiendat aastat kestva sõjaga, milles on hukkunud üle 13 000 inimese. Ka pärast pühapäevasi presidendivalimisi on Ida-Ukrainas hukkunud kaks ja haavata saanud neli sõdurit.

Loomulikult püüab Venemaa selles presidendivalimiste järgses Ukrainas tekkivast teatud kaootilisusest kasu lõigata. Venemaa ei ole oma strateegiat selle riigi suunal muutnud. Minimaalselt soovib ta Ukrainat lõhestada ja võib-olla ka lagundada ida ja lääne või lääne ja lõuna vahel. Või saavutada mõju Kiievi poliitilise otsustusmehhanismi üle ja olla seekaudu kindel, et Ukraina ei liigu Euroopa Liidu ja NATO suunas.

Porošenkoga oli Venemaa juhil võimatu rääkida. Nüüd on uus president, kes on ka uus vägede ülemjuhataja, ja see mees on lubanud lõpetada sõja Donbassis ja tuua tagasi sõjavangid, kaasata Ida-Ukraina konflikti lahendamisse rahvusvahelised rahuvalvejõud. Kõlab natukene allaandmise moodi?