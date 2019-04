Dokumendid paljastavad: FBI uuris kuuldusi Hitleri põgenemisest Argentinasse

FBI uuris vahetult pärast Teise maailmasõja lõppu kuuldusi, et Adolf Hitler ei pruukinud surra 30. aprillil 1945. aastal Berliinis, nagu on arvatud, vaid hoopis põgeneda allveelaeva pardal Argentinasse.

Täna avaldatud dokumentidest selgub, et FBI uuris põhjalikult kuuldusi, et Natsi-Saksmaa juht põgenes Teise maailmasõja lõpus Argentinasse ja elas Andide mäestiku jalamil. Seda tõestavad kümned kirjad, mida FBI tollane juht John Edgar Hoover sel teemal oma alluvatega vahetas.

Dokumentidest selgub, et Hitler võis jõuda Argentinasse kaks ja pool nädalat pärast Berliini langemist. Allveelaeva pardalt maale saabunud Hitler toimetati seejärel hobuse seljas sisemaale ja väidetavalt oli temaga kaasas ligi 50 inimest, arvatavasti Kolmanda Reichi ametnikud ja nende perekonnaliikmed.

Lisaks kinnitas allikas, et Hitlerile aitas varjupaika otsida kuus Argentina ametnikku.

Viimaks jõudis FBI siiski järeldusele, et allika väited pole piisavad Hitleri põgenemise tõendamiseks. Samuti peeti võimatuks Hitleri asukoha väljauurimist.

Pärast Teist maailmasõda on mitmed uurijad väitnud, et Hitler ei sooritanud 1945. aastal Berliinis enesetappu, vaid tal õnnestus põgeneda Lõuna-Ameerikasse. Näiteks arvab Briti ajakirjanik Gerrard Williams, et Hitler elas Argentinas kuni 1962. aastani ja kasvatas seal koos abikaasa Eva Brauniga kaht tütart.