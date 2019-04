Venemaal vahistati järjekordne teatrijuht

Uurijate väitel allkirjastas teatridirektor Kalinin eraettevõttega 2,2 miljonit rubla väärt lepingu kostüümide ja dekoratsioonide valmistamiseks lastelavastusele ning võttis töö firmale andmise eest 1,2 miljonit rubla altkäemaksu. Vastava summa olla ettevõte võimude väitel kandnud Kalinini pangakontole mõni aeg pärast tellitud töö eest tasu saamist eelmise aasta 21. detsembril.

Eelmisel nädalal otsiti seoses toimunuga läbi Peterburi Suur Nukuteater.

Kohus võttis vahi alla ka kostüüme valmistava firma juhi Olga Silajeva, keda süüdistatakse altkäemaksu andmises. Naine pandi uudisteagentuuri TASS andmeil koduaresti.

Kalinin eitab korruptiivset tegevust ning on palunud panna ennastki koduaresti. Hoolimata sellest, et mehe tervis on vilets, mida kinnitavad kohtule esitatud dokumentides ka arstid, saadeti Kalinin esialgu vähemalt kaheks kuuks trellide taha.

Kalinini kaitseks on astunud välja mitmed Venemaa teatrid.

Vene teatrite liidu Peterburi piirkonna juht Sergei Paršin avaldas arvamust, et Kalininile on seatud lõks ning ühendus saatis kohtule nukuteatri juhti toetava kirja.

«Kogu meie linna teatrikogukond on Aleksandr Arkadjevitši poolel,» rõhutas Paršin.

«Lugu on räpane, aga ma usun, et õiglus võidab. Minule meenutab see Moskva olukorda,» viitas ta Serebrennikovi juhtumile, lisades, et viimane aasta on Vene teatrile olnud kole.

Peterburi Suur Nukuteater on asutatud 1931. aastal ning tegu on Venemaa juhtiva nukuteatriga, mis on osalenud rohketel festivalidel välismaal.