KOHALIK VAADE. Migratsioon, Soros ja peksupoisid

Opositsiooniparteidel on mitteliberaalsetes demokraatiates teatud eelised. Võtame näiteks Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniad: kui pole lootustki võita, võib nautida luksust propageerida teemasid, tundmata muret, kas need ka tegelikult hääli sisse toovad. Olles opositsioonierakond Ungaris, võivad need teemad varieeruda kliimamuutustest igavese eluni.