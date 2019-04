Raske öelda, kas huvipuudus on paratamatu suundumus, et eurooplasi köidab demokraatlikus protsessis osalemine üha vähem ja vähem, või on tegu väsimusega Läti mullustest parlamendivalimistest ning selle järellainetusest. Ka võivad poliitikud olla süüdi selles, et pole Euroopa Parlamendi valimiste tähtsust piisavalt selgitanud.