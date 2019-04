Varsti ongi taas see aeg käes. Juba vähem kui kolme kuu pärast algab laulu- ja tantsupeonädal, mil kõik eestlased selgemalt kui ühelgi muul puhul aduvad, kes me õigupoolest sellised oleme. Seekordne tantsupidu saab olema sügav ja tagasivaatav kummardus kogu Eestimaale.

«Me kõik tuleme kuskilt Eestimaa otsast, meil on sealt midagi väga tähtsat kaasa võtta, keegi on meil ees käinud, keegi tuleb meie järel, me kõik oleme siin – Eestimaal. Üks, mis kõiki meid kõnetab, on seesama maa. Olgu selleks siis marjamaa, rannamaa, soomaa, kapsamaa, metsamaa või heinamaa,» rääkis XX juubelitantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste oma peoeelsetest mõtetest.