Uganda idaosas sai tormis surma vähemalt 18 inimest

«Riigi idaosas asuvas Bulembo külas on kinnitust on leidnud 18 inimese hukkumine, kellest kõik on lapsed peale ühe,»

«Meie andmetel sai tormis kardetavasti surma vähemalt 30 inimest. Rusude all on veel laipu. Mitmed perekonnad räägivad, et nende lähedased on kadunud,» ütles Kiiza.