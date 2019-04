Küsitlus: koalitsioonist välja jäänud Reformierakond jätkab liidrina

Koalitsiooni moodustavate erakondade erakondade toetus on kokku 48,1 protsenti.

Suuremad muutused erakondade toetusprotsentides toimusid pärast valimisi, kui algasid koalitsioonikõnelused Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel. Oluliselt tõusis antud perioodil Reformierakonna toetus ning langes Keskerakonna toetus. Viimased koondtulemused aga näitavad, et erakondade reitingud on jäänud püsima koalitsioonikõneluste ajal saavutatud tasemele.

Vahemikus 25. märts kuni 22. aprill läbi viidud nelja küsitluse koondtulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,1 protsenti vastajatest. Sellele tasemel on valimised võitnud erakonna toetus püsinud juba märtsi lõpust alates ning tundub olevat saavutanud oma lae.

Samuti on märtsi lõpust alates püsinud stabiilsena valimiste järel toetust kaotanud Keskerakonna reiting. Viimaste andmete põhjal toetab peaministri parteid 20,7 protsenti küsitlusele vastanutest.

Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda toetab 18,1 protsenti vastajatest. EKRE toetus on peaaegu kogu koalitsiooni loomise perioodi jooksul püsinud 17 ja 18 protsendi vahel, ehk üsna lähedal praegusele tasemele. Samas on praeguse reitingu puhul tegemist kõige kõrgema näitajaga koondtulemustes aasta algusest alates ning samal ajal pole kordagi olnud Keskerakonna ja EKRE vahe nii väike kui praegu.

Isamaad toetab 9,3 protsenti vastajatest, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on hetkel üheksa protsenti ning Riigikogust välja jäänud Eesti 200 toetus 5,4 protsenti. Kolme koalitsiooni moodustava erakonna, Keskerakonna, EKRE ja Isamaa, toetus on hetkel kokku 48,1 protsenti ning opositsiooni jäävate Reformierakonna ja SDE toetuse on hetkel kokku 42,1 protsenti.