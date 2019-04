Venemaa lubab NATO tegevusele Lääne- ja Mustal merel kohast vastust

"Püüd esitleda Venemaad uue ohuna läänele on muutunud NATO poliitikas valitsevaks. Selle aluseks on põhimõte "ise mõtlesin välja, ise hakkasin ka uskuma". See tähendab, et mõtlesid Vene ohu välja ja hirmutavad sellega nüüd iseennast," ütles Šoigu.