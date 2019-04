Jumalaema kiriku ehitustöölised eirasid suitsetamiskeeldu

«Olid kolleegid, kes aeg-ajalt murdsid reeglit ja me kahetseme seda,» ütles renoveerimistöödeks tellingud paigaldanud ettevõtte Le Bras Freres pressiesindaja uudisteagentuurile AFP eitades siiski suitsetamise seost puhkenud tulekahjuga. «Mingil juhul ei saa sigaretikoni olla Norte Dame'i põlengu põhjuseks.»

Pressiesindaja Marc Eskenazi ütles, et mõned ehitajad on politseile tunnistanud, et tegid mõnikord katedraali ehitustööde ajal suitsu.