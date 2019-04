Endine Saksa neonats: «Pidasin end valgustatud inimeseks»

Teismelisena äärmuslaste ridadesse astunud mees rõhutab, et kuigi neonatsismi peetakse tänapäeval suuresti Saksamaa idaosa probleemiks, on see ekslik arvamus, sest näiteks tema kodukohas Tüüringi liidumaal lõid pärast Berliini müüri langemist võrgustikke just Lääne-Saksamaa neonatsid.