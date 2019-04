KOHALIK VAADE. Hispaania külad on jäänud kriisi järel inimtühjaks

53 protsendil Hispaania territooriumist elab kõigest viis protsenti riigi elanikest ning seal kandis on rahvastikutihedus vaid 12,5 inimest ruutkilomeetri kohta. Hiljutise uuringu järgi pole üheski teises Euroopa riigis niivõrd suuri elanikkonnata alasid kui Hispaanias, võrreldav on seis vaid Lapimaal.

See tähendab, et Hispaanias on kahe Belgia riigi jagu ruumi, kus inimesi peaaegu ei ela.

46,5 miljoni elanikuga riigi 8100 külast ja linnast on koguni viies tuhandes alla tuhande elaniku ning umbes 1200 asulas on elanikke alla saja. Seejuures kolib väikeasulatest igas tunnis ära viis inimest, mis tähendab, et 2030. aastaks on need paigad suure tõenäosusega täiesti tühjad, kui uskuda Hispaania riikliku statistikainstituudi ametliku rahvaloenduse järeldusi.