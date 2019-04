ERJK asub Isamaa reklaamikulusid lähemalt uurima

«Selge on see, /.../ et mingid anomaaliad reklaamikampaaniates sellel valimiskorral on olnud,» ütles ERJK aseesimees Kaarel Tarand, kelle sõnul otsustas komisjon seetõttu Isamaa reklaamikulusid lähemalt uurida ning Isamaa peab nüüd ise suutma dokumentidega tõendada, et dopingut pole tarvitatud ja ükski väljaanne ei ole neile põhjendamatuid reklaamisoodustusi teinud.

«Isamaa ise ei ole kunagi ühegi kanaliga läbirääkimisi pidanud, meil on meediaagentuur - see on Eesti suurim ja meie hinnangul parim agentuur, me oleme selle tegevuse ja hindadega väga rahul olnud ja kavatseme neid ka edaspidi kasutada,» rääkis Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Postimehe omanik Margus Linnamäe kuulub Isamaasse ja on partei suurtoetaja, kuid Postimees Grupi juht Andres Kull ütles, et rahanumbreid kokku lüües oli neil Isamaa ja Reformierakonna reklaam võrdne ning et mingeid soodustusi Isamaale ei tehtud.