Pooled venemaalased usuvad siiani NSV Liidu jätkusuutlikkusse

24 protsenti Venemaa elanikest väitis, et kui 1985. aastal poleks alanud perestrojka, siis oleks elu täna kindlasti parem, sama paljud olid selle väitega pigem nõus, selgub sõltumatu Levada-keskuse ülevenemaalisest uuringust. 39 protsenti vastanutest leidis, et Nõukogude Liidu jätkudes oleks elu halvem, 14 protsenti ei osanud küsimusele vastata.

38 protsenti vastas selle aasta märtsi lõpus tehtud uuringus, et ilma 1985. aastal alanud ümberkorraldusteta oleks nende elu läinud tasapisi paremaks ja 32 protsenti oli veendunud, et NSV Liit oleks säilitanud suurriigi staatuse ning aidanud vältida suuri rahvusvahelisi konflikte. 17 protsenti küsitletutest ütles, et ilma perestroikata poleks midagi muutunud ja säilinud oleks Leonid Brežnevi aegne süsteem. 30 protsenti venemaalastest arvas, et sotsiaalsed ja rahvustevahelised pinged oleksid niikuinii viinud NSV Liidu lagunemiseni või vähemalt maailma riikide hulgas juhtiva positsiooni kaotamiseni.