Video: Vene naljamehed tõmbasid Macroni haneks

Kuulus tüngategijate paar Vladimir «Vovan» Kuznetsov ja Alexei «Lexus» Stoljarov on korduvalt suutnud tõmmata oma tüngakõnedega haneks rikkaid ja võimukaid inimesi. Sel korral õnnestus neil enda sõnul teeselda äsja Ukraina uueks presidendiks valitud Volodõmõr Zelenskõid ja helistada Prantsusmaa presidendile. Väidetavast telefonikõnest Emmanuel Macronile avaldati sotsiaalmeedias video.

Zelenskõid teeselnud koomik oli kõnet tehes selgelt uhkeldavas tujus, sest pühapäeval toimunud presidendivalimistel võitis Zelenskõi praegust Ukraina presidenti Petro Porošenkot suure häälteenamusega.

«73 protsenti ukrainlastest [toetas mind], see on lihtsalt uskumatu. Ma tunnen end nagu [Venemaa president Vladimir] Putin, kes sai samasuguse tulemuse,» ütles naljamees vestluses Macroniga. Nende kõnelust vahendasid tõlgid.

«Mul on tunne, et vähemalt praegusel hetkel on Teie süsteem veidi vähem organiseeritud [kui Putini oma] ja see teeb tulemuse veidi loomulikumaks. Te ei ole veel kõiki oma oponente vangi pannud,» ütles kõnele vastanud inimene, kes naljameeste sõnul on Prantsusmaa president Macron.

Naljamehed Vladimir "Vovan" Krasnov (vasakul) ja Alexei «Lexus» Stoljarov. FOTO: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Macroni kantselei keeldus naljameeste videoklippi kommenteerimast, küll aga kinnitati presidentide kontakti vahetult pärast Ukraina presidendivalimiste tulemuste selgumist.

«President rääkis kindlasti Zelenskõiga pühapäeva õhtul, tegemist oli vestlusega, mille kohta tegime hiljem ka avalduse, nagu tegi ka Zelenskõi. Prantsusmaa presidendi ja tema Ukraina kolleegi vahel on loodud kontakt,» ütles kantselei avalduses.

Naljameestega ühendust võtnud uudisteagentuuri AFP ajakirjanikule kinnitasid koomikud taas, et nad tõesti helistasid Macronile. Samuti avaldasid naljamehed lootust, et president pole tüngakõne pärast liiga pahane.

«Vovan» ja «Lexus» on korduvalt teinud kuulsatele inimestele tüngakõnesid. Nende ohvriks on teiste hulgas langenud muusik Elton John, endine Suurbritannia välisminister Boris Johnson ja Valgevene president Alaksandr Łukašenka.

«Vovan» ütles 2016. aastal, et tüngakõnede eesmärk on näidata Venemaa liitlaste silmakirjalikkust. «Teeme ainult selliseid asju, mis on meie riigi huvides,» ütles mees toona.