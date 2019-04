Öised seiklused raudsel rindel

Reede hilisõhtu. Minu tavaline sportlik tegevus sellisel kellaajal on klaasitõste kusagil baaris või kiired kontsakükid teel baari. Nii see paraku on – pole ma mingi eeskujulik trennitšikk. Kuid täna teesklen, et olen. Läheme koos fotograafiga luurele 24-7 Fintessi ööpäev läbi tegutsevasse jõusaali. Juhusliku valiku põhimõttel võtame sihikule Akadeemia tee klubi Tallinnas, kuid seesuguseid trennitempleid tõelistele fanaatikutele on linna peal kokku viis, lisaks pealinnast kaugemalgi. Raud aina ragiseb ja rahvast jätkub kõikjale – vaprad jõusaalisõdalased need eestlased, müts maha!