Filipiinide president ähvardas Kanadale prügi pärast sõja kuulutada

Rohkem kui sada konteinerit, mis olid täidetud prügiga, saabusid Kanadast Filipiinidele 2013. ja 2014. aastal. Konteinerid on tänaseni mitmes Filipiinide sadamas ja toonud kaasa keskkonnaaktivistide protestid. Filipiinide võimude sõnul võtsid nad konteinerid ekslikult vastu prügiettevõttelt Chronic Plastics ja nüüd palub riik Kanadal prügi tagasi võtta.

Väidetavalt pidi ligikaudu 2450 tonni prügi näol olema tegemist ümbertöödeldavate jäätmetega, aga hiljem selgus, et konteinerid olid täis vana elektroonikat ja koduse majapidamise prügi, mida ümber töödelda ei saa.

«Ma kuulutan nende vastu sõja. Ma ütlen, Kanada, et su prügi on peagi teel. Valmistu suurejooneliseks vastuvõtuks. Kui tahad, söö see ära,» ütles Duterte sel nädalal. «Sinu prügi tuleb tagasi koju.»