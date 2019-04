Tõsine kuritegu võib peagi Soomes kodakondsuseta jätta

Uue seadusemuudatusega soovitakse tagada, et raske kuriteo toime pannud inimeselt võiks Soome kodakondsuse ära võtta. Valitsus esitas seadusemuudatuse ettepaneku täna ja president peaks selle homme ratifitseerima. Kui nii läheb, hakkab seadus kehtima juba käesoleva aasta 1. maist.

Siiski saab kodakondsuse ära võtta vaid selliselt inimeselt, kellel on mõne teise riigi kodakondsus. Otsuse kodakondsuse äravõtmise kohta teeb Soome immigratsiooniamet.

Kodakondsuse äravõtmise eeltingimus on see, et inimesele määratakse kuriteo eest vähemalt viie aasta pikkune vanglakaristus.