Moskva nimetas Ukraina uut keeleseadust skandaalseks

«See on skandaalne seadus, kuidagi teisiti ei saa seda nimetada,» ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Seaduses öeldakse, et see ei laiene inimeste erasuhtlusele ega usutalitustele.

President Petro Porošenko ütles, et ukraina keele riigikeelena toimimise tagamise seaduse vastuvõtmine on tähtis ajalooline sündmus, mis on võrdväärne Ukraina relvajõudude taastamise ja Ukraina õigeusukiriku autokefaalia saamisega.