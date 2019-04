Kim püüab sõprust Putiniga kasutada Trumpi painutamiseks

Põhja-Korea valitsus on teatanud ÜRO-le, et riiki võib oodata tänavu ees toidupuudus, mistap soovis Kim tõenäoliselt kindlustada, et Moskva jätkaks riigi toetamist. Viimastel aastatel on Venemaa Kremli kinnitusel andnud Põhja-Koreale 25 miljoni dollari väärtuses toiduabi ning alles märtsis saatis naaberriiki 2000 tonni nisu, teatas TASS.