Lennufirma SAS tühistas tööseisaku ohu tõttu paarsada lendu

SAS teatas, et lennud jäetakse ära ettevaatuse mõttes, sest Taani, Norra ja Rootsi lendurite streik paistab tõenäoline. Tööseisak peaks algama ööl vastu reedet kell 01.00 Eesti aja järgi.

«Paljud on mures oma lendude pärast ja sellepärast on meie arvates õige avaldada see info juba ette,» sõnas lennufirma eestkõneleja Freja Annamatz uudisteagentuurile.