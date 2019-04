Päästeamet jätkab nädalavahetusel lõkkepatrullidega

Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul näitasid eelmise nädalavahetuse lõkkepatrullid, et kõige suurem murekoht on inimeste hooletus. Peamised probleemid, mida päästjad tuvastasid, olid järelevalveta jäetud lõkked, samuti ohtlikult suured lõkked ning esmaste kustutusvahendite puudumine.

Ta lisas, et hea meeleolu loomiseks piisab ka väiksest lõkkest. «Tähtis ei ole ju mitte lõkke suurus, vaid tore seltskond, kellega koos aega veeta, ja see, et teil kõigil on ohutu seal viibida,» ütles Tähe.