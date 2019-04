Jaapani peaministri sõnul tuleks leppeta Brexitit vältida

«Leppeta Brexit on see, mida tuleks kõigi vahenditega vältida,» ütles Abe ühisel pressikonverentsil koos Euroopa Liidu liidrite Donald Tuski ja Jean-Claude Junckeriga.

Abe sõnul on korrapärane lepe vajalik, sest Jaapani firmad on investeerinud väga palju Suurbritanniasse justnimelt Euroopa Liidu liikmesriigina. Peaministri hinnangul on kõnealustel ettevõtetel vaja «stabiilsust ja läbipaistvust» tuleviku osas.

«Jaapani jaoks on Suurbritannia olnud väravaks Euroopasse. Me väga loodame, et need ettevõtted saavad probleemideta oma tegevust jätkata,» jätkas Abe.

«Seega on reeglitekohane Brexit see, mida me loodame,» lisas peaminister.

Suurbritannias hiljuti loodud Nigel Farage'i Brexiti Partei edestas kolmapäeval avaldatud Euroopa Parlamendi valimisküsitluses kõiki teisi Briti erakondi.

Brexiti Partei juhtis uuringufirma YouGov küsitluses 5 protsendiga Tööpartei ees. Kokku toetas vastanutest Brexiti Parteid 27 protsenti, Tööparteid 22 protsenti ning Konservatiivset Parteid 15 protsenti.

Eelmisel nädalal avaldatud uuringus oli Farage'i uus erakond Tööpartei ja Konservatiivse Partei järel kolmas.