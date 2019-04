Xi lubas kaotada konkurentsivastased riigitoetused Hiina firmadele

President tegi lubaduse ajal, mil USA läbirääkijad valmistuvad reisima järgmisel nädalal Pekingisse järgmisele kaubanduskõneluste voorule. Kõneluste eesmärk on lahendada kuid kestnud kaubandussõda, milles riigid on teineteisele kehtestanud tariife miljardite dollarite väärtuses kaupadele.

Üks USA kesksetest nõudmistest on, et Hiina valitsus lõpetaks riigi firmadele riikliku abi maksmise.

«Teeme ümber ja kaotame õigustamatud määrused, subsiidiumid ja praktikad, mis vaba konkurentsi takistavad ning turgu moondavad,» lausus Xi tippkohtumisel, mille keskmes on Hiina Siiditee projekt.

Xi kordas, et Hiina ei kavatse konkurentsieelise nimel oma valuutat devalveerida. Ka see on üks USA pahameele allikatest.