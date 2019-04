Toetus president Putinile tõusis aprillis veidi

Putinit toetas aprillis 66 ja tema tegevust ei kiitnud heaks 33 protsenti vastanutest. Märtsis, veebruaris ja jaanuaris püsis Putini toetus 64 protsendil, aasta varem aprillis toetas teda 82 ja ei toetanud 17 protsenti. Kõige kõrgem oli toetus Putinile 2015. aasta aprillis, mil see ulatus 86 protsendini.

Venemaa parlamendi tegevuse kiitis aprillis heaks 39 ja seda ei toetanud 59 protsenti. Märtsis ja veebruaris toetas riigiduumat 36 ning jaanuaris 33 protsenti. Eelmise aasta aprillis oli duuma tegevuse pooldajaid 41 ja vastaseid 57 protsenti. Kõige suurem oli toetus riigiduumale 2015. aasta aprillis, mil see ulatus 53 protsendini, madalaim 2005. aasta märtsis, mil parlamendi pooldajaid oli vaid 18 protsenti.

Apriilis kinnitas 49 protsenti vastanutest, et Venemaa liigub õiges suunas ja 43 protsenti leidsid, et suund on vale. Eelmise aasta aprillis toetas Venemaa üldist poliitikat 60 protsenti ja selle vastu oli 26 protsenti. Kõige pessimistlikumad olid venemaalased oma riigi arengu suhtes 1999. aasta aprillis, mil viimast aastat oli presidendina võimul Boriss Jeltsin. Siis pidas Venemaa suunda õigeks vaid 10 ja valeks 78 protsenti elanikest.