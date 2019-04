Huawei lekke skandaal raputab Briti valitsust

Väidetavalt langetati vastuoluline otsus teisipäeval riiklikus julgeolekunõukogus hoolimata mõne ministri vastuseisust. Neis ministreis nähakse võimalikke kandidaate May kohale.

Riikliku julgeolekunõukogu aruteludest võtavad osa ainult ministrid ja kõrged julgeolekuametnikud, kes on allkirjastanud riigisaladuste akti, mis kohustab neid kõiki nõukogus peetud vestlusi salajas hoidma.

Teisipäeva õhtul tuli aga ajaleht Telegraph välja uudisega, et May on nõus andma Huaweile loa ehitada Briti järgmise põlvkonna telekommunikatsioonivõrgu «mittepõhilised» elemendid.