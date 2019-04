Kuveidi lapsed õpivad eestlase abil inimest tundma

Eelmisel nädalal andiski õlletehas teada, et peagi jõuavad poelettidele senisest pikemad, aga ka 20 grammi kergemad õllepudelid. «Kui võtta ühe pudeli kaal, siis on kokkuhoid väike, aga arvestades kogu seda pudelite hulka, kujuneb rahaline võit märkimisväärseks,» tõdeb Roots. Saleduskuuri teevad tänu temale läbi ka plastpudelid, ning õlletehasel õnnestust vähendada märgatavalt papi kasutamist.

Rootsi tegevus Sakus oli nii edukas, et aasta pärast kutsus Carlsberg ta Šveitsi tööle. Kaks aastat sõitis mees kuue Euroopa riigi vahet, tehes tootmise optimeerimise projekte. «Tavaliselt olin kaks nädalat ühes riigis, siis läksin järgmisse, aga kodu oli mul kogu aeg Eestis ja pärast kaht aastat lihtsalt enam ei jõudnud nii palju sõita,» lausus Roots.

Kuna Sakul polnud pakkuda piisavalt põnevat tööd, võttis ta vastu kutse minna Valka uue tehase tootmist üles ehitama. «Töötasin Valgas koos inimestega, kellest enamik ei saanud võlgade tõttu palgaraha oma kontole, vaid see kanti nende emade või naiste arvele. Nad olid kui sunnismaised, sest neil polnud võimalust mujale minna.» Sellise saatusega inimeste motiveerimine, tööle panemine, kogu tööprotsessi juhtimine oli hästi keeruline ja raske. Kuus kuud hiljem otsustas Roots, et nüüd aitab, ja pani ameti maha. «Sel perioodil tundsin, et ei taha enam kunagi elus tootmisjuhtimisega tegeleda!»