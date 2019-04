Armeenia parlamendisaadikud ähvardasid transsoolise naise põlema panna

Lilit Martirosyan astus aprilli alguses Armeenia parlamendi ette, et rääkida saadikutele sellest, kuidas LGBT (lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste) kogukond on pidanud aastaid taluma piinamist, vägistamist, röövimisi ning kuidas neile on osaks saanud füüsiline vägivald, näiteks pussitamine, mõrvad ja mõrvakatsed. Oma kõnega soovis Martirosyan kutsuda üles diskrimineerimise vastu.

Kirjeldades olukorda Armeenias, ütles Martirosyan, et transsoolised inimesed seisavad silmitsi diskrimineerimisega nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonnas. Martirosyani sõnul on transsoolised inimesed sel põhjusel sageli töötud, langevad vaesusesse ja tunnevad end üksikuna.

Kahe nädala eest peetud kõne sai aga tugeva vastureaktsiooni, sest kuigi Armeenias on homoseksuaalsus dekriminaliseeritud, on LGBT kogukonna liikmete diskrimineerimine siiski väga sage.

Parlamendi ees on pärast Martirosyani kõnet korraldatud LGBT kogukonna vastu suunatud meeleavaldusi ja mitu parlamendisaadikut on öelnud, et Martirosyan tuleks põlema panna.

Parlamendisaadik Vartan Ghukasian ütles Martirosyan kõne järel, et «perverdid» tuleb Armeeniast välja saata.

«Saatke nad Hollandisse,» sõnas Ghukasian. «Me tahame, et naised oleksid naised ja mehed oleksid mehed. Neid ei saa segi ajada. See on häbiväärne.»

«See oli Armeenias esimene kord, kui transsooline naine rääkis kõrgel poodiumil vägivallast transsooliste inimeste vastu,» ütles Martirosyan Briti väljaandele Guardian ja avaldas talle pärast esinemist tehtud ähvarduste sisu.

«Transsooliste-vastane mees tuli nuga käes parlamenti ja kuulutas, et tapab mu ja tõdes, et tappa tuleks ka kõik teised minusugused inimesed,» sõnas Martirosyan ja lisas, et on Facebooki ning e-kirjade vahendusel saanud mitmeid ähvardusi, milles on lubatud ta üles otsida ja tappa.

«Sõjajärgses Armeenias ei tohiks vihal olla kohta,» sõnas Martirosyan viidates eelmisel aastal Armeenias toimunud protestide peamisele loosungile.

Martirosyan ütles, et tema koduse aadressi andmed on lekkinud ja äärmuslikesse gruppidesse kuuluvad inimesed on ähvardanud aadressi kasutada tema leidmiseks ning tapmiseks.

ÜRO Armeenia haru ütles ametlikus avalduses, et vihakõne ja vägivallaga ähvardamise juhtumite kasvav hulk on murettekitav. Sama seisukohta väljendas ka Euroopa Liit, öeldes, et vihakõne ja tapmisähvardused Martirosyani, tema kolleegide ja LGBT kogukonna suunas tervikuna on Euroopa inimõigustekonventsiooni ja Armeenia põhiseaduse alusel keelatud.

Martirosyan on esimene armeenlane, kes on saanud pärast soovahetusoperatsiooni uue nimega passi, aga ta pole ainus ähvarduste ja vägivalla all kannatanud transooline.

LGTB aktivist Hayk Hakobyan sattus eelmisel aastal koos mitmete teiste aktivistidega rünnaku alla, mille raames loobiti nende vastu kive. Pärast seda lahkus Hakobyan Armeeniast ja palus asüüli Hollandis.

«Ma lahkusin Armeeniast, sest mind rünnati minu oma kodus ja mind aeti sealt välja. Ma põgenesin Armeeniast, sest minu riigis ei ole õiglust.»