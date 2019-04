Trump: USA ei maksnud Põhja-Koreale Warmbieri eest midagi

Ajaleht Washington Post kirjutas neljapäeval, et Põhja-Korea nõudis Ühendriikidelt koomasse langenud tudengi Otto Warmbieri ravile kulunud kahe miljoni dollari tasumist, enne kui Ühendriikide ametnikel lubati ta kodumaale viia.

Leht teatas tundmatuks jäänud allikatele viidates, et ühte USA ametnikku sunniti allkirjastama ravikulude tasumise lubadust, Trumpi korraldusel ta seda ka tegi.

Seejärel edastas president tundmatuks jäänud autori tsitaadi: «President Donald J. Trump on suurim pantvangiläbirääkija, keda ma Ühendriikide ajaloost tean. Viimase kahe aasta jooksul on vabastatud 20 pantvangi, paljud neist võimatutes tingimustes. Mingit raha pole makstud.»

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ütles Posti artikli peale vaid, et «me ei kommenteeri pantvangiläbirääkimisi, tänu sellele on need praeguse administratsiooni ajal nii edukad olnud».