Tenerife mõrvar meelitas ohvrid koopasse neile lihavõttekingitusi lubades

Ainsa ellujäänud pereliikme, 7-aastase Jonase antud tunnistuste põhjal selgus, et 43-aastane sakslane Thomas oli lubanud talle Saksamaalt külla sõitnud pereliikmed väljasõidule viia. Selle tarbeks oli renditud auto, pere oli valmistanud võileivad ja need matkateele kaasa pakkinud.

«Kõik paistis väga kena, aga tegelikult isa trikitas nendega,» ütles poisiga suhelnud ja tema sõnu tõlkinud 59-aastane hollandlanna Annelies. «Mees ütles, et on lähedalasuvasse koopasse peitnud lihavõttepühade kingitused.»

«Järkjärgult hakkas ta mulle rääkima, mis temaga juhtunud oli,» ütles Annelies täna meediale ja rõhutas, et Jonas on tegelikult 7-aastane, kuigi varem oli väidetud, et ta on aasta noorem.