Galerii ja video: vaata, kuidas Scoutspataljon Lätis lahinguvõimekust lihvis

«Hoolimata äärmiselt kõrgest tuleohust saime planeeritud protseduurid ja manöövrid läbi harjutada. Kahjuks saime sel korral oluliselt vähem lasta, kuid saame selle kompenseerida lähiajal Eestis ning sügisel uuesti Lätis,» ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Tarmo Kundla lisades, et sellest hoolimata saab öelda, et Scoutspataljoni kompaniide väljaõppetase on hea ning allüksused on valmis nii Kevadtormiks kui oma sõjaaja ülesannete täitmiseks.