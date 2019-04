Jüri Ratas: ERRi juhatuse roll on küsimusi tekitanud otsuseid avalikkusele selgitada

Peaminister Jüri Ratas kirjutas sotsiaalmeedias, et teda teevad murelikuks kerkinud kahtlused rahvusringhäälingu ajakirjandusliku sõnavabaduse osas. «Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse roll on küsimusi tekitanud otsuseid avalikkusele selgitada ning veenvalt põhjendada. Me ei saa leppida olukorraga, kus võib jääda mulje, et ajakirjandusvabadus on ohus,» sõnas peaminister oma postituses.