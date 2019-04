Putin: Maria Butina vangistamine oli meelevaldne

"Teda ei saa milleski süüdistada, kuid et kogu juhtum ei mõjuks täielikult naeruväärsena, mõisteti talle 18-kuuline vanglakaristus," ütles Pekingis tippkohtumisel osalev Putin ajakirjanikele.

Vene välisministeeriumi hinnangul on tema vastu esitatud süüdistused väljamõeldud ja otsus häbiväärne plekk Ühendriikide kohtusüsteemil.

Butina võeti Washingtonis kinni mullu 15. juulil enne USA presidendi Donald Trumpi ja Vene presidendi Vladimir Putini kohtumist Helsingis ja on olnud sestsaadik vahi all. Seega on ta praeguseks ära kandnud juba poole määratud karistusest ja jääb trellide taha ilmselt veel üheksaks kuuks.