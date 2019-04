Randpere: me oleme ohtlikul teel, kui aktsepteerime ebameeldivate arvajate suukorvistamist

«Asi pole selles, kas Kiisler ja Lobjakas on kellegi lemmikud või mitte. Nad on mõlemad saanud karistada oma EKRE-vastaste vaadete pärast. See on paraku lihtsalt üks järjekordne samm selles suunas, kuhu Eesti ei peaks minema. Mulle ka enamus Kiisleri ja Lobjakase seisukohtadest ei meeldi, seejuures eriti Lobjakase omad on mulle enamjaolt väga võõrad,» kirjutas Randpere sotsiaalmeedias.