Erdoğan kritiseeris genotsiidi mälestuspäevaga seoses taas Macroni

Tänavu veebruaris teatas Macron, et Prantsusmaa hakkab tähistama 24. aprilli armeenlaste genotsiidi mälestuspäevana, lisades, et tema riik «teab, kuidas ajaloole otse vaadata».

Erdoğan taunis genotsiidi mälestuspäeva kolmapäeval telepöördumises. «Kui me vaatame neid, kes püüavad anda Türgile inimõiguste või demokraatia, Armeenia küsimuse või terrorismivastase võitluse alal õppetunde, näeme, et neil kõigil on verine minevik,» sõnas Türgi president.