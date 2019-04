Pariisis liitusid kollavestidega ametiühingud ja vasakradikaalid

Macron lubas neljapäeval kõnes rahvale ja viis kuud meelt avaldanud kollavestidele, et kärbib tulumaksu kokku viie miljardi euro ulatuses.

Macron viitas kõnes ka sellele, et valitsus võib sulgeda mõned riigiasutused, ja tegi ettepaneku riigiametnike ümberpaigutamiseks Pariisist provintsidesse.

Mélenchon ütles sellise poliitilise ühtsuse demonstratsiooni tervitades telekanalile BFM TV: «See on esimene kord, kui on tehtud selline üleskutse, see tähendab ametiühingutele, ühingutele ja poliitilistele liikumistele,» sõnas ta.