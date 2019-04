Jeemenis sai pommitamises surma seitse inimest

ÜRO Arenguprogrammi tellitud uuringus leiti, et kui sõda peaks sel aastal lõppema, on see tekitanud riigi majandusele kahju 88,8 miljardi dollari ulatuses. Kui konflikt kestab 2030. aastani, oleks 71 protsenti elanikest äärmuslikus vaesuses, 84 protsenti alatoitunud ja majanduskahju 657 miljardit dollarit.

Arenguprogrammi Jeemeni esindaja Auke Lootsma ütles, et «isegi kui homme sõlmitaks rahu, läheks Jeemenil aastakümneid, et naasta konfliktieelse arengutasemeni».

Saudi Araabia juhitud koalitsioon on Jeemeni Iraani toetusega huthi šiiiamässuliste vastu sõdinud 2015. aastast. Konfliktis on hukkunud kümneid tuhandeid ja see on tõuganud riigi näljahäda veerele.