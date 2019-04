Vastne kultuuriminister väldib Lobjaka ERRist lahkumise arvustamist

Lukase sõnutsi on Lobjaka saatejuhi kohalt lahkumise tagamaad ERRi-sisene asi. «Mina seda arvustada ei saa,» toonitas ta Postimehele.

Vastne kultuuriminister ütles, et ta ei hakka siinkohal sekkuma ERRi tegevusse ja nõudma Lobjaka juhtumi asjus aru, sest tegemist on seadusest tulenevalt sõltumatu avalik-õigusliku meediaorganisatiooniga. «Igal sündmusel on muidugi omad põhjused, aga minu asi ei ole neid [tulevase kultuuriministrina] lahendada,» ütles ta.