Zelenskõi: ukrainlased teavad Vene passide hinda

«Ma ei soovita Vene võimudel raisata aega, et Ukraina kodanikke Vene passiga ahvatleda. Kahtlemata on inimesi, kes on endiselt propaganda mõju all. Võime isegi anda (Vene presidendile) Vladimir Putinile nimekirja Ukraina kodanikest, kes hakkavad end kodumaal, mida nad on oma ametikohti kuritarvitades röövinud, peagi väga ebamugavalt tundma,» ütles Zelenskõi avalduses pärast seda, kui Vene president Vladimir Putin teatas, et Moskva kaalub Vene passi pakkumist kõigile seda soovivatele Ukraina kodanikele.