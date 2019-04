Ahto Lobjakas: Eestis on puudu liberaalne meediamaja

Ainus otsene vihje saates «Olukorrast riigis» Lobjaka juhtumile oli kaassaatejuhi Andrus Karnau sissejuhatus. «Ma arvan, et see on tänase pühapäeva kõige tähtsam uudis; et me oleme eetris, me ei lähe siit ära ja me ei anna alla,» sõnas ta kohe alguses.

Karnau ja Lobjakas rääkisid sellegipoolest saates mitmetel vabadusi puudutavatel teemadel.

Üks neist haakub president Kersti Kaljulaidi kokku kutsutud pressikonverentsiga, mis eelnes uue valitsuse ministrite ametisse nimetamisele. Karnau sõnul jäi pressikonverentsilt tema jaoks kumama EKRE esimehe Mart Helme mitmetimõistetav sõnavõtt.

«Mart Helme sõnavõtus oli üks lause, et kui ma seda nüüd täna hommikul uuesti kuulasin, siis see tegi mind väga murelikuks,» ütles ta ja tsiteeris Helme sõnu, et mitte mingisuguseid demokraatiapiiranguid, kultuuriasutuste massilisi kinnipanemisi ega sekkumist ajakirjandusvabadusse ei tule. Sellele oli Helme lisanud, et «küll aga ootame me loomulikult, et vabadusi kasutatakse vastutustundlikkust».

«Mida tähendab see piirang, mida Mart Helme koalitsioonierakonna liidrina sõnastab, et vabadusi tohib edaspidi kasutada vastutustundlikult? Ja minu suureks hämmastuseks Jüri Ratas ega Kersti Kaljulaid, kes tema kõrval seisid, ei parandanud teda või proovinud korrale kutsuda või lisada, et mida see siis ikkagi tähendab,» kritiseeris Karnau.

Ta avaldas lootust, et Helme peab homme-ülehomme andma põhjaliku intervjuu, kus ta täpselt selgitaks, mida ikkagi tähendab see nõue, et kultuuriinimesed, ajakirjanikud ja ühiskond tervikuna peab vabadusi kasutama vastutustundlikult.

«Kes on see institutsioon, kes hakkab Eestis ära määrama, milline ajakirjandus on vastutustundlik ja milline mitte? Vormiliselt pressikonverents oli kokku kutsutud selleks, et valitsus saaks kinnitada, et senised demokraatlikud omadused Eestis kehtivad, aga see, mida Mart Helme ütles oli täpselt vastupidine,» sõnas ta.

Karnau sõnul tähendab selline vastutustunne tegelikult seda, et vabadusi hakatakse piirama. «Ja mis on veel hullem, ega ju keegi ei ütle välja, kui palju mingit vabadust tohib kasutada. Seda valitsus otsustab hiljem, mistõttu valitsus selliste ähvardustega, selliste sõnumitega, tegelikult surub ühiskonnale peale enesetsensuuri,» jätkas ta.

Karnau tõi näiteks, et kultuuritöötaja hakkab mõtlema kriitilist lavastust tehes, kas tema teatrilt võetakse nüüd rahastus ära või ajakirjanik mõtlema, et kui ta Helme kohta midagi sellist ütleb, siis kas ta peab aru andma, miks ta on selline ajakirjanik ja miks ta sellise tooniga räägib.

«See on arusaamatu ja minu arvates see nõuab kiiret veel ühtkordset pressikonverentsi, kus selgitatakse ära, mida see vastutustunne ikkagi tähendab, mida uus valitsus ootab meilt,» sõnas Karnau.

Lobjakas lisas, et tema arvates on Karnau naiivne, kuna alles nüüd teeks ta nagu esimest korda silmad lahti ja avastaks, et asjad on meil päris kehvasti.