Iraan lubab pingete kasvamise korral sulgeda Hormuzi väina

Iraani ametnikud on korduvalt hoiatanud, et islamivabariik võib sulgeda Hormuzi väina, mille kaudu kulgeb eluliselt tähtis rahvusvaheline laevatee, kui tema riiklikud huvid või julgeolek satub ohtu.

«See on meie eluliselt tähtis riiklik julgeolekuhuvi, et Pärsia laht jääks avatuks, et Hormuzi väin jääks avatuks. Me oleme teinud seda minevikus ja teeme seda tulevikus,» ütles Zarif.