Paet: passide jagamisega tugevdab Venemaa kontrolli Ida-Ukrainas

«Venemaa otsus on vastuvõetamatu ja demonstreerib taas, et Vene võim ei austa Ukraina suveräänsust ja rahvusvahelist õigust. See näitab ka Venemaa plaani jätkuvalt destabiliseerida Ukraina olukorda vaid mõni päev pärast sealseid presidendivalimisi,» ütles Paet pressiteate vahendusel.