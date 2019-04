Mart Helme: EKRE retoorika ei muutu

Mart Helme märkis saates, et EKRE retoorika muutumisest on rääkinud nii äsja sotsiaalministriks nimetatud Tanel Kiik, peaminister Jüri Ratas kui ka president Kersti Kaljulaid. «Ma ütlen teile, sõbrad, et see on teie soovmõtlemine,» ütles Mart Helme. «Meie retoorika ei muutu, sest meie retoorika on põhimõtteliselt olnud üpriski mõõdukas võrreldes selle retoorikaga, mida on kasutanud Vilja Kiisler, Ahto Lobjakas, Eero Epner, Andrus Kivirähk, Ene Pajula.»

«Meil on põhiseaduslik õigus rääkida siin seda, mida me tahame ja me ei lase ennast heidutada kellelgi, olgu see president või keegi kolmas, neljas, viies,» ütles Mart Helme. «Et meile suukorvi pähe tõmmata, et me hakkaksime oma retoorikat jälgima... Meie retoorika on väga sirgjooneline - me räägime Eesti eest.»

Martin Helme sõnul on see vale, et EKRE üritab sõnavabadust piirata ning sõnavabadus tema hinnangul Eestis ohus ei ole. «Kui keegi räägib sellest, et Eestis on sõnavabadus ohus, siis ta ilmselgelt ei saa aru, mis asi on sõnavabadus,» ütles Martin Helme saates.