Küprosel leiti sarimõrvari neljas ohver

Riigi politseiülem teatas möödunud esmaspäeval, et riik on pärast kahe naise surnukeha leidmist silmitsi oma esimese sarimõrvaga.

«Politsei ja ühiskond on silmitsi Küprosel pretsedenditu kuritööliigiga,» ütles politseiülem Zacharias Chrysostomou ajakirjanikele.

Kohalik meedia nimetas seda Küprose «esimeseks sarimõrvaks» ja kahtlusalusena on kinnipeetud 35-aastane sõjaväeohvitser.

Uurijate sõnul on kahtlusalune end tema mõrvas süüdi tunnistanud ja öelnud, et see oli 28-aastane naine, kes oli samuti pärit Filipiinidelt.