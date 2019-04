Liibüa pealinnas sai õhulöökides surma neli inimest

Tervishoiuministeeriumi eestkõneleja Amin al-Hachemi hoiatas samas, et ohvrite arv võib veel lähitundidel kasvada. Kõik ohvrid olid viimastel andmetel tsiviilisikud.

Sündmuskohal viibinud uudisteagentuuri AFP ajakirjanik kinnitas öösel, et linnast kostis tugevaid plahvatusi ja kuulda oli lennukeid.

"Me kuuleme kuulipildujate ja õhutõrjerelvade pidevat tuld," lisas üks Tripoli lääneosa elanik.

Kindral Khalifa Haftari LNA alustas pealetungi Tripolile 4. aprillil, kuid on kohanud pealinna lõunaserval ägedat vastupanu ning on mõnes piirkonnas tagasi löödud. Maailma Terviseorganisatsiooni sel nädalal avaldatud andmetel on kokkupõrgetes saanud surma vähemalt 278 ja vigastada üle 1300 inimese.