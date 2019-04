Norralased kahtlustavad Venemaad vaalade kasutamises sõjalistel eesmärkidel

«Me alustasime võrkude vette laskmisega, kui nägime vaala paatide vahel ujumas,» rääkis kalur Joar Hesten Norra ringhäälinule NRK. «See tuli meie juurde ja lähenedes nägime, et selle külge olid paigutatud mingisugused rakmed.»

Kummaliselt käituv loom, mis otsis aktiivselt aluste lähedust ning üritas paatide külgedelt köisi sikutada, tekitas ekspertide seas kahtlusi, et loom oli saanud spetsiaalse väljaõppe. Loomale olid kinnitatud rakmed, mis paistsid olevat mõeldud kaamera või relva mahutamiseks. Nende eemaldamisel leiti sealt kiri «Peterburi varustus».

«Kui see vaal tuleb Venemaalt – ja on suur alus seda uskuda –, siis ei ole selle taga mitte Vene teadlased vaid merevägi,» sõnas Norra mereuuringute instituudi teadur Martin Biuw.

Arktika ülikooli professor Audun Rikardsen lisas: «Me teame, et Venemaa on vangistanud ja kodustanud vaalasid ning ilmselt on mõned neist lastud vabadusse. Nad otsivad sageli laevade seltskonda.»